Дослідники Piper Jaffray дізналися, чому люди не поспішають міняти старіші моделі iPhone на iPhone X.
Дивися повний текст Чому не купують iPhone X: результати дослідження.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 13:16
Чому не купують iPhone X: результати дослідження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому не купують iPhone X: результати дослідження.
Додано: Сер 07 бер, 2018 13:16
Ну так в Apple є перевірений засіб від таких небажаючих апгрейдитися: у новій прошивці занизять частоту процесора старих моделей, і потреба у новому телефоні відразу ж виникне. )))
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