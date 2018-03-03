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Чому не купують iPhone
X: результати дослідження

Чому не купують iPhone X: результати дослідження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:16

Чому не купують iPhone X: результати дослідження

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники Piper Jaffray дізналися, чому люди не поспішають міняти старіші моделі iPhone на iPhone X.

Дивися повний текст Чому не купують iPhone X: результати дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:16

44% заявили, що їх поточний пристрій працює нормально, тому купувати новий смартфон немає потреби.

Ну так в Apple є перевірений засіб від таких небажаючих апгрейдитися: у новій прошивці занизять частоту процесора старих моделей, і потреба у новому телефоні відразу ж виникне. )))
NetSerpent
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