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ТЕС переведено на резервні види палива
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Додано: Сер 07 бер, 2018 13:57
Пропонуємо до обговорення:
Україна послідовно веде політику надійного партнера і транзитера газу, заявила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, передає прес-служба Міненерговугілля.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 13:57
Ну вот и весь прикрути
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vitali_kalinin
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Додано: Сер 07 бер, 2018 14:57
А мазут откуда?
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sal
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Додано: Сер 07 бер, 2018 14:59
Стесняюсь спросить... Мазут же намного дешевле неправильного газа?
Когда мы все, ну, вся нация, ощутим это в своих платежках?..
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serg_vronsky
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Додано: Сер 07 бер, 2018 15:00
sal написав:
А мазут откуда?
Что за пошлые вопросы?!..
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serg_vronsky
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Додано: Сер 07 бер, 2018 15:09
serg_vronsky написав:
Когда мы все, ну, вся нация, ощутим это в своих платежках?..
Ощутим гарь в воздухе.
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sal
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Додано: Сер 07 бер, 2018 15:28
vitali_kalinin написав:
Ну вот и весь прикрути
так гарант сказал - гарант сделал: в домике на мальдивах кондер прикрутил на пару градусов ниже, а то жарко, панимашь
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Додано: Сер 07 бер, 2018 15:30
sal написав:
А мазут откуда?
полагаю, реверсный! ну или с роттердама плюс
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