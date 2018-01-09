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ТЕС переведено на
резервні види палива

ТЕС переведено на резервні види палива
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:57

ТЕС переведено на резервні види палива

Пропонуємо до обговорення:
Україна послідовно веде політику надійного партнера і транзитера газу, заявила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, передає прес-служба Міненерговугілля.

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Ну вот и весь прикрути
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 14:57

Re: переведено

А мазут откуда?
sal
 
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Стесняюсь спросить... Мазут же намного дешевле неправильного газа?
Когда мы все, ну, вся нация, ощутим это в своих платежках?..
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:00

  sal написав:А мазут откуда?

Что за пошлые вопросы?!..
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:09

Re: види палива

  serg_vronsky написав:Когда мы все, ну, вся нация, ощутим это в своих платежках?..

Ощутим гарь в воздухе.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:28

  vitali_kalinin написав:Ну вот и весь прикрути

так гарант сказал - гарант сделал: в домике на мальдивах кондер прикрутил на пару градусов ниже, а то жарко, панимашь
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  sal написав:А мазут откуда?

полагаю, реверсный! ну или с роттердама плюс
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