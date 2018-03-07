RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт спрогнозував, що буде
з курсом долара в Україні...

Експерт спрогнозував, що буде з курсом долара в Україні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 14:10

Експерт спрогнозував, що буде з курсом долара в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом чинники для української валюти будуть сприятливими.

Дивися повний текст Експерт спрогнозував, що буде з курсом долара в Україні у березні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80637
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 14:10

Интересно, а он помнит, чем закончились игры с ОВГЗ для нашего северного соседа в 1998 г.?
headshaker
 
Повідомлень: 764
З нами з: 08.05.15
Подякував: 416 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:33

таки да - доходность ОВГЗ, как у наркотиков, с толстым намеком на девальвацию, если шо
sequence
 
Повідомлень: 792
З нами з: 29.12.15
Подякував: 56 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, lapay і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні
R2 » Сер 07 бер, 2018 17:29
8 142
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 18:14
yevgenmuza
Стало відомо, коли запрацює 4G в Україні
R2 » Сер 07 бер, 2018 16:47
1 32
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 16:47
civ
Експерти пророкують українцям різкі стрибки курсу долара
R2 » Сер 07 бер, 2018 13:15
1 31
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 13:15
anton_gms
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.