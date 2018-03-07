Найближчим часом чинники для української валюти будуть сприятливими.
Дивися повний текст Експерт спрогнозував, що буде з курсом долара в Україні у березні.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 14:10
Експерт спрогнозував, що буде з курсом долара в Україні...
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Дивися повний текст Експерт спрогнозував, що буде з курсом долара в Україні у березні.
Додано: Сер 07 бер, 2018 14:10
Интересно, а он помнит, чем закончились игры с ОВГЗ для нашего северного соседа в 1998 г.?
Додано: Сер 07 бер, 2018 15:33
таки да - доходность ОВГЗ, как у наркотиков, с толстым намеком на девальвацию, если шо
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