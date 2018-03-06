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Данилюк розповів, як Україна
використовує гроші МВФ

Данилюк розповів, як Україна використовує гроші МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 14:48

Данилюк розповів, як Україна використовує гроші МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр фінансів.

Дивися повний текст Данилюк розповів, як Україна використовує гроші МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 14:48

а отдавать кто будет и драконовские проценты ???
vasia_fin
 
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