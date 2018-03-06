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Данилюк розповів, як Україна використовує гроші МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 бер, 2018 14:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр фінансів.
Дивися повний текст Данилюк розповів, як Україна використовує гроші МВФ
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R2
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Додано: Сер 07 бер, 2018 14:48
а отдавать кто будет и драконовские проценты ???
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vasia_fin
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