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У Європарламенті заявили про
необхідність скоротити...

У Європарламенті заявили про необхідність скоротити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 14:49

У Європарламенті заявили про необхідність скоротити...

Пропонуємо до обговорення:
Рішення "Газпрому" не поставляти Україні газ, а також його намір розірвати контракти з "Нафтогазом" повинні підштовхнути Євросоюз до скорочення залежності від російського газу і нафти.

Дивися повний текст У Європарламенті заявили про необхідність скоротити газову залежність від РФ.
R2
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давно пора !
vasia_fin
 
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Аж три депутата!.. Капец рашке!
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:48

Re: необхідність

На мазут давно пора переходить. как Украина
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:08

Re: У Європарламенті заявили про необхідність скоротити...

  sal написав:На мазут давно пора переходить. как Украина

На теплові насоси перейдуть, чого зазря вітрякам крутитись. Що Мендєлєєв казав про газ? Ото ж бо й воно, сам то грівся не газом, а своїм винаходом (vodka). :)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:29

Re: У Європарламенті заявили про необхідність скоротити...

  sal написав:В 3 тысячелетии главное в жизни украинца это согреться.

Влітку на морі, взимку в теплій ванні. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:42

Эти горе депутаты ничего не решают, а вот слова того, кто решает.
Германская Wintershall - один из инвесторов проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - в 2018 году планирует сохранить финансирование своей части проекта на уровне прошлого года - €324 млн. Об этом сообщил журналистам член правления компании Тило Виланд.

"В прошлом году мы профинансировали €324 млн, в этом году это будет зависеть от многих факторов, но, думаю, останется на том же уровне", - сказал он.

По словам Виланда, в настоящее время имеет место "настоящий кризис с Украиной". "Наш ответ на это совершенно четкий - "Северный поток - 2"




Но Порошенко и компания со своими порохоботами как обычно перетасовали чёрное и белое. Они говорят, что наоборот мол, теперь ничего не будет. А в реальности все как раз наоборот, пойдёт стахановскими темпами. Порошенко и ко как евродепутаты ничего не решают, а выдают желаемое за действительное.
Золотой батон
 
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