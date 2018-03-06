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У Європарламенті заявили про необхідність скоротити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 бер, 2018 14:49
Пропонуємо до обговорення:
Рішення "Газпрому" не поставляти Україні газ, а також його намір розірвати контракти з "Нафтогазом" повинні підштовхнути Євросоюз до скорочення залежності від російського газу і нафти.
Дивися повний текст У Європарламенті заявили про необхідність скоротити газову залежність від РФ
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R2
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Додано: Сер 07 бер, 2018 14:49
давно пора !
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vasia_fin
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Додано: Сер 07 бер, 2018 15:02
Аж три депутата!.. Капец рашке!
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Додано: Сер 07 бер, 2018 15:48
На мазут давно пора переходить. как Украина
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sal
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Додано: Сер 07 бер, 2018 16:08
sal написав:
На мазут давно пора переходить. как Украина
На теплові насоси перейдуть, чого зазря вітрякам крутитись. Що Мендєлєєв казав про газ? Ото ж бо й воно, сам то грівся не газом, а своїм винаходом (vodka).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 07 бер, 2018 16:29
sal написав:
В 3 тысячелетии главное в жизни украинца это согреться.
Влітку на морі, взимку в теплій ванні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 07 бер, 2018 17:42
Эти горе депутаты ничего не решают, а вот слова того, кто решает.
Германская Wintershall - один из инвесторов проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - в 2018 году планирует сохранить финансирование своей части проекта на уровне прошлого года - €324 млн. Об этом сообщил журналистам член правления компании Тило Виланд.
"В прошлом году мы профинансировали €324 млн, в этом году это будет зависеть от многих факторов, но, думаю, останется на том же уровне", - сказал он.
По словам Виланда, в настоящее время имеет место "настоящий кризис с Украиной". "Наш ответ на это совершенно четкий - "Северный поток - 2"
Но Порошенко и компания со своими порохоботами как обычно перетасовали чёрное и белое. Они говорят, что наоборот мол, теперь ничего не будет. А в реальности все как раз наоборот, пойдёт стахановскими темпами. Порошенко и ко как евродепутаты ничего не решают, а выдают желаемое за действительное.
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Золотой батон
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