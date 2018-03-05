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Трамп пригрозив Європі "драконівськими" митами на авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 бер, 2018 15:03
Пропонуємо до обговорення:
США можуть ввести мито в розмірі 25% на імпорт автомобілів з країн Європейського Союзу. Про це заявив президент США Дональд Трамп на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном
Дивися повний текст Трамп пригрозив Європі "драконівськими" митами на авто
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R2
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Додано: Сер 07 бер, 2018 15:03
С подобных торговых войн начиналась Великая Депрессия. Таки агент кремля?
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Додано: Сер 07 бер, 2018 15:11
Феерически недальновидный человек этот Трамп.
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anton_gms
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Додано: Сер 07 бер, 2018 15:12
Поддерживаю насчёт агента кремля. На самом деле он разрушает связи построенные и выверенные десятками лет.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 15:55
Как человек живущий в Европе поддержу Трампа, сейчас что-то импортировать из США еще та головная боль и потеря времени и денег. Где делись планы по зоне свободной торговли между ЕС и США ?
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civ
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Додано: Сер 07 бер, 2018 16:58
civ написав:
Как человек живущий в Европе поддержу Трампа, сейчас что-то импортировать из США еще та головная боль и потеря времени и денег. Где делись планы по зоне свободной торговли между ЕС и США ?
Как человек живущий в европе ту ли вы сторону решили поддержать?
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vitali_kalinin
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