Пройшли відкриті торги на отримання ліцензій 4G в діапазоні 1800 МГц.
Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює 4G в Україні.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 16:47
Стало відомо, коли запрацює 4G в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює 4G в Україні.
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:47
Молодцы, 3G в Киеве еще толком не развивает своей скорости, а они 4G по тем же узким каналам пустить хотят
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