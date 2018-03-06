Стало відомо, коли запрацює 4G в Україні

Додано: Чет 08 бер, 2018 08:16

В 2017 году в 180 странах уже работала 4G связь. Украина один из мировых аутсайдеров.

Для сравнения.

Швеция запуск состоялся в 2009 году, почти вся Европа в 2010-2012 годах, Россия - 2012 год, Азербайджан - 2012, Казахстан -2012, Узбекистан - 2010, Кыргызстан - 2011.