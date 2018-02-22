Пройшли відкриті торги на отримання ліцензій 4G в діапазоні 1800 МГц.
Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює 4G в Україні.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 16:47
Стало відомо, коли запрацює 4G в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює 4G в Україні.
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:47
Молодцы, 3G в Киеве еще толком не развивает своей скорости, а они 4G по тем же узким каналам пустить хотят
Додано: Чет 08 бер, 2018 00:22
civ проблема не в каналах до вышки, а в радио канале от вышки к устройству. Радио канал имеет ограниченную пропускную способность и не только в плане скорости, но и количества активных абонентов. Для 3ж вышки вроде как 50 уже потолок, что вполне себе легко достигается в каком то торговом центре или офисном здании. 4ж решает сразу 2 проблемы, увеличивается максимальная скорость и увеличивается кол-во абонентов на вышку в 10 раз.
Додано: Чет 08 бер, 2018 08:16
В 2017 году в 180 странах уже работала 4G связь. Украина один из мировых аутсайдеров.
Для сравнения.
Швеция запуск состоялся в 2009 году, почти вся Европа в 2010-2012 годах, Россия - 2012 год, Азербайджан - 2012, Казахстан -2012, Узбекистан - 2010, Кыргызстан - 2011.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 08 бер, 2018 16:10
Посмотрите на тарифы в любой из этих стран и все сразу станет на место - такой шары как здесь нет наверное больше нигде в мире.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 08 бер, 2018 18:41
Какие тарифы? На что?
Покажите - посмотрю.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Нед 18 бер, 2018 18:28
R2 Думаю, что на частоте 2600 тоже будет работать. Возможно даже Водафон будет на ней работать, так как некоторое оборудование уж для этого готово
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:03
civ Здравствуйте! Если замечали сложности в использовании 3G, то можете написать нам в чат (
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