Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі висловив бажання обійняти посаду мера Одеси. Відповідну заяву політик зробив в одному зі своїх останніх інтерв'ю.
Дивися повний текст Саакашвілі хоче повернутися в Україну на нову посаду.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 16:51
Саакашвілі хоче повернутися в Україну на нову посаду
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Дивися повний текст Саакашвілі хоче повернутися в Україну на нову посаду.
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:51
выдворили кремлевского шута и поделом, пусть спасибо скажет, что живым- с ватника довольно.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Сер 07 бер, 2018 17:18
Место мера Одессы пока занято.
Есть вакантное место дворника. С перспективой роста.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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