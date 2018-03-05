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Саакашвілі хоче повернутися
в Україну на нову посаду

Саакашвілі хоче повернутися в Україну на нову посаду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:51

Саакашвілі хоче повернутися в Україну на нову посаду

Пропонуємо до обговорення:
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі висловив бажання обійняти посаду мера Одеси. Відповідну заяву політик зробив в одному зі своїх останніх інтерв'ю.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:51

выдворили кремлевского шута и поделом, пусть спасибо скажет, что живым- с ватника довольно.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:18

Место мера Одессы пока занято.
Есть вакантное место дворника. С перспективой роста.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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