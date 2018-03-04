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Борг перед бізнесом з податку
на прибуток досяг 19 млрд...

Борг перед бізнесом з податку на прибуток досяг 19 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:08

Борг перед бізнесом з податку на прибуток досяг 19 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Сума заборгованості держави перед бізнесом з відшкодування податку на прибуток, станом на початок лютого 2018 року, становить 19 млрд гривень. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Дивися повний текст Борг перед бізнесом з податку на прибуток досяг 19 млрд гривень - Данилюк.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:08

И эти люди предлагают населению делать отчисления в негосударственные пенсионные фонды?!?
Moimir
 
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