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Борг перед бізнесом з податку на прибуток досяг 19 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 17:08
Пропонуємо до обговорення:
Сума заборгованості держави перед бізнесом з відшкодування податку на прибуток, станом на початок лютого 2018 року, становить 19 млрд гривень. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.
Дивися повний текст Борг перед бізнесом з податку на прибуток досяг 19 млрд гривень - Данилюк
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Додано: Сер 07 бер, 2018 17:08
И эти люди предлагают населению делать отчисления в негосударственные пенсионные фонды?!?
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Moimir
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