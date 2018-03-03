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"Богдан" за два роки
отримав 26 мільйонів на тендерах...

"Богдан" за два роки отримав 26 мільйонів на тендерах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:24

"Богдан" за два роки отримав 26 мільйонів на тендерах...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2016-2017 років офіційний дистриб'ютор китайської продукції Great Wall "Богдан-Індустрія" підписала тендерні контракти на 26,1 мільйона гривень для поставки техніки в зону АТО.

Дивися повний текст "Богдан" за два роки отримав 26 мільйонів на тендерах для АТО.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:24

И чо? Дякуемо пана президента!
vitali_kalinin
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