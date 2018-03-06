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МВФ: настав час відкрити
ринок землі в Україні

МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:29

МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Раніше в Міністерстві аграрної політики назвали ймовірну вартість гектара після скасування мораторію

Дивися повний текст МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:29

Интересно тут гидрант чо скажет? Вспоммнит за конституцию и суверенитет или это его не так сильно беспокоит как возможность появления неподконтрольного суда?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:40

Зависимость от дядь из МВФ это и есть омрияная независимость. Быстрее продавайте!
Егор
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:44

4 тыс у.е. за пай из 2 гектар. Хватит купить новый телевизор и вставить в окна пластиковые рамы со стеклопакетами. Вот оно, счастье.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:46

Егор другое дело сдавать свой пай за 500 гривен в месяц!
OrlandO
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:49

Да, а на 4 тыс у.е. от унаследованного пая можно купить биткойнов! Быстрее продавайте ваш чернозем!
Егор
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:52

  OrlandO написав:Егор другое дело сдавать свой пай за 500 гривен в месяц!

Ну давай займемся с тобой арифметикой дружочек - (500*12)/26/4000*100=5.76
Поищи как такую же доходность в долларе.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:14

Re: МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні

Покуда в Украине есть что нибудь хорошее, всегда найдётся кто нибудь из вне кому это очень надо... Не отстанут.
Востаннє редагувалось mister-svet в Сер 07 бер, 2018 18:16, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:14

А кто мешает и дальше сдавать за 500 грн. в месяц или открытие рынка земли налагает обязанность продать их олигархам и барыгам?
yevgenmuza
 
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