Раніше в Міністерстві аграрної політики назвали ймовірну вартість гектара після скасування мораторію
Дивися повний текст МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 17:29
МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні.
Додано: Сер 07 бер, 2018 17:29
Интересно тут гидрант чо скажет? Вспоммнит за конституцию и суверенитет или это его не так сильно беспокоит как возможность появления неподконтрольного суда?
Додано: Сер 07 бер, 2018 17:40
Зависимость от дядь из МВФ это и есть омрияная независимость. Быстрее продавайте!
Додано: Сер 07 бер, 2018 17:44
4 тыс у.е. за пай из 2 гектар. Хватит купить новый телевизор и вставить в окна пластиковые рамы со стеклопакетами. Вот оно, счастье.
Додано: Сер 07 бер, 2018 17:49
Да, а на 4 тыс у.е. от унаследованного пая можно купить биткойнов! Быстрее продавайте ваш чернозем!
Додано: Сер 07 бер, 2018 17:52
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:14
Re: МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні
Покуда в Украине есть что нибудь хорошее, всегда найдётся кто нибудь из вне кому это очень надо... Не отстанут.
Востаннє редагувалось mister-svet в Сер 07 бер, 2018 18:16, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:14
А кто мешает и дальше сдавать за 500 грн. в месяц или открытие рынка земли налагает обязанность продать их олигархам и барыгам?
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