МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні

Додано: Сер 07 бер, 2018 18:14

Покуда в Украине есть что нибудь хорошее, всегда найдётся кто нибудь из вне кому это очень надо... Не отстанут.

Востаннє редагувалось mister-svet в Сер 07 бер, 2018 18:16, всього редагувалось 1 раз.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.