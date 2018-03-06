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МВФ: настав час відкрити
ринок землі в Україні

МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 10:26

осталось последний актив отобрать-земли .
и больше ничего не останется у этого народа
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 10:57

  Lion+ написав:осталось последний актив отобрать-земли .
и больше ничего не останется у этого народа


Останется: недовольный гидрант с шоколадом. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 13:33

  max_us_ua написав:Егор За 4 куе можно купить неплохую однуху в глухом райцентре. Для многих пенсионеров очень даже выход

А думать дальше, чем на 10-15 лет МВФ не рекомендует? Что останется детям этого народа?
Егор
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 13:53

Земельная реформа в Украине остается приоритетной для украинцев уже не один десяток лет
vovchuki
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:21

Re: МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні

Без всякого МВФ давно пора открыть рынок земли. Это нужно украинцам в первую очередь, а не МВФ. Свободно покупать и продавать- это нормально.Троллятина с совковыми страшилками в каждой теме просто тошнит.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:40

  Егор написав:
  max_us_ua написав:Егор За 4 куе можно купить неплохую однуху в глухом райцентре. Для многих пенсионеров очень даже выход

А думать дальше, чем на 10-15 лет МВФ не рекомендует? Что останется детям этого народа?

А вы в своей раше думаете о детях и народе?
cat857
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:49

Re: МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні

Столько мудрых советов. Остается запастись попкорном и дождаться, как потекут земельки в нужных направлениях и сопли и вопли некогда рьяных советчиков.
п.с. Нет ни должной социальной, ни правовой защиты, о чем вообще речь...
Black Jack - White Business
ruvex
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