осталось последний актив отобрать-земли .
и больше ничего не останется у этого народа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 08 бер, 2018 10:26
осталось последний актив отобрать-земли .
и больше ничего не останется у этого народа
Додано: Чет 08 бер, 2018 10:57
Додано: Чет 08 бер, 2018 13:33
Додано: Чет 08 бер, 2018 13:53
Земельная реформа в Украине остается приоритетной для украинцев уже не один десяток лет
Додано: Чет 08 бер, 2018 15:21
Re: МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні
Без всякого МВФ давно пора открыть рынок земли. Это нужно украинцам в первую очередь, а не МВФ. Свободно покупать и продавать- это нормально.Троллятина с совковыми страшилками в каждой теме просто тошнит.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Чет 08 бер, 2018 15:40
Додано: Чет 08 бер, 2018 15:49
Re: МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні
Столько мудрых советов. Остается запастись попкорном и дождаться, как потекут земельки в нужных направлениях и сопли и вопли некогда рьяных советчиков.
п.с. Нет ни должной социальной, ни правовой защиты, о чем вообще речь...
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