МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні

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locustsucol написав: Украина застряла в коммунизме из-за популизма БЮТ в э том плане, и 5 колонны - параши, которая очень не заинтересованна в взрывном економическом росте Украины после открытия этого рынка, который станет новым фундаментом страны.
Искать виновного на протяжении 26 лет самостоятельной государственности стало традицией, по ряду причин - в связи с несостоятельностью управления, не заинтересованностью управленцев в поднятии отдельного взятого социума на данной территории, а также тотального воровства. Что с каждым разом приводит к подобному постоянному беллетристическому писательскому поиску крайнего, коим, как всем знакомая невестка является коммунизм, которого Вы и в глаза то не видели. Но как бы Вам не хотелось, достаточно вспомнить, что вся инфраструктура стоит еще с тех времен, коими Вы так "насталгируете". Не нужно далеко ходить, вся электроэнергетика, ни на "гривну" не претерпела той необходимой модернизации, которая каждый раз закладывается в наши налоги и тарифы. Но можно и дальше утешать или обманывать "себя" о построении нового фундамента, как фола последней надежды, покрывая реальные факторы импотентности управления.
locustsucol написав:ruvex Сколько существует стран на планете, где как в Украине - нет рынка земли, где земля - не товар !? Где нельзя продать землю ?! Две? Три? Ты вот тут серьезно эту лапшу пытаешься впарить? Украина застряла в коммунизме из-за популизма БЮТ в э том плане, и 5 колонны - параши, которая очень не заинтересованна в взрывном економическом росте Украины после открытия этого рынка, который станет новым фундаментом страны.
В континентальном Китае земля не может быть объектом купли-продажи, следовательно, нет рынка собственности на нее, а право собственности может возникнуть как непостоянное, переходное. Однако в качестве объекта рынка (сделки) может выступить право пользования. Поэтому когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей. 25 лет рост 7%.
locustsucol написав:ruvex Сколько существует стран на планете, где как в Украине - нет рынка земли, где земля - не товар !? Где нельзя продать землю ?! Две? Три? Ты вот тут серьезно эту лапшу пытаешься впарить? Украина застряла в коммунизме из-за популизма БЮТ в э том плане, и 5 колонны - параши, которая очень не заинтересованна в взрывном економическом росте Украины после открытия этого рынка, который станет новым фундаментом страны.
Вот еще одна страна, которая
застряла в коммунизме из-за популизма БЮТ в этом плане, и 5 колонны - параши, которая очень не заинтересованна в взрывном економическом росте
В 1960 г по основному Закону о землях, на основе соглашения ЕНФ с государством Израиля, было создано государственное Земельное управление, которое стало "единоличным" государственным распорядителем всего земельного фонда страны, который распределен следующим образом 76,5% земли принадлежит государству. 8% -земля, которая находится в частном владении; 2,5%-земля, которая находится во владении мусульманской религиозной общины; 13%-земля, находится во владении Еврейского Национального Фонда. Государственная собственность на землю была определена в двух законах. Закон об управлении развития 1950 г., переведшим в государственную собственность брошенные земли. И Закон 1951 г о государственной собственности на земли, находившиеся ранее в собственности турецких, а затем мандатных властей.
По соглашению ЕНФ и государства в 1960 году был принят Основной закон о землях и образовании Земельного управления, первый же параграф которого года определил, что земли, находящиеся в собственности государства, ЕНФ или каких-либо управлений развития не подлежат продаже или какой либо другой форме перевода собственности.
Если бы сейчас была продана вся пахотная земля Украины (её во всех формах собственности на всю Украину около 30 млн га) по смешной цене 2 тыс у.е./га, то выручка от продажи всей пахотной земли Украины составила бы всего 60 млрд у.е., то есть, меньше, чем стоит, например, бренд Google (100 млрд у.е.). За надбання, которое берегли и передали вам сотни поколений на протяжении тысяч лет.
Кстати, РФ за 4 года получает от экспорта вооружений примерно такую же сумму, как стоит весь чернозем Украины (60 млрд у.е.). Цена продаваемых железяк всего за 4 года.
Да она и сейчас продаеться те паи , что были переданы людям они и так в частной собственности. Тот кто хочет купить землю уже может купить и сейчас. Так чтотне совсем понятно зачем этот закон принимают, а вообде продавать надо . Не думаю что какието корпорации скупят ее и будут всем владеть и нам что то диктовать, в странах же восточной европы не скупили. Просты люди сами должны покупать, продавать, ведь это выгодное дело. Продааать свои паи и переезжать в город, потоиу что в селе сейчас жить бессмысленно, один фермер может обрабатывать 100 гектаров земли для этого целое село не нужно