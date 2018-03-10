МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні

Додано: Чет 08 бер, 2018 21:23

locustsucol написав:

Украина застряла в коммунизме из-за популизма БЮТ в э том плане, и 5 колонны - параши, которая очень не заинтересованна в взрывном економическом росте Украины после открытия этого рынка, который станет новым фундаментом страны. Украина застряла в коммунизме из-за популизма БЮТ в э том плане, и 5 колонны - параши, которая очень не заинтересованна в взрывном економическом росте Украины после открытия этого рынка, который станет новым фундаментом страны.

Искать виновного на протяжении 26 лет самостоятельной государственности стало традицией, по ряду причин - в связи с несостоятельностью управления, не заинтересованностью управленцев в поднятии отдельного взятого социума на данной территории, а также тотального воровства. Что с каждым разом приводит к подобному постоянному беллетристическому писательскому поиску крайнего, коим, как всем знакомая невестка является коммунизм, которого Вы и в глаза то не видели.Но как бы Вам не хотелось, достаточно вспомнить, что вся инфраструктура стоит еще с тех времен, коими Вы так "насталгируете". Не нужно далеко ходить, вся электроэнергетика, ни на "гривну" не претерпела той необходимой модернизации, которая каждый раз закладывается в наши налоги и тарифы. Но можно и дальше утешать или обманывать "себя" о построении нового фундамента, как фола последней надежды, покрывая реальные факторы импотентности управления.