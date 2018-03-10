RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МВФ: настав час відкрити
ринок землі в Україні

МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 20:47

  Егор написав:
  max_us_ua написав:Егор За 4 куе можно купить неплохую однуху в глухом райцентре. Для многих пенсионеров очень даже выход

А думать дальше, чем на 10-15 лет МВФ не рекомендует? Что останется детям этого народа?


землю вывезут, будем по воздуху ходить!!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2857
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 21:23

  locustsucol написав:
Украина застряла в коммунизме из-за популизма БЮТ в э том плане, и 5 колонны - параши, которая очень не заинтересованна в взрывном економическом росте Украины после открытия этого рынка, который станет новым фундаментом страны.

Искать виновного на протяжении 26 лет самостоятельной государственности стало традицией, по ряду причин - в связи с несостоятельностью управления, не заинтересованностью управленцев в поднятии отдельного взятого социума на данной территории, а также тотального воровства. Что с каждым разом приводит к подобному постоянному беллетристическому писательскому поиску крайнего, коим, как всем знакомая невестка является коммунизм, которого Вы и в глаза то не видели.
Но как бы Вам не хотелось, достаточно вспомнить, что вся инфраструктура стоит еще с тех времен, коими Вы так "насталгируете". Не нужно далеко ходить, вся электроэнергетика, ни на "гривну" не претерпела той необходимой модернизации, которая каждый раз закладывается в наши налоги и тарифы. Но можно и дальше утешать или обманывать "себя" о построении нового фундамента, как фола последней надежды, покрывая реальные факторы импотентности управления.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5920
З нами з: 03.11.08
Подякував: 329 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:51

  locustsucol написав:ruvex Сколько существует стран на планете, где как в Украине - нет рынка земли, где земля - не товар !? Где нельзя продать землю ?! Две? Три? Ты вот тут серьезно эту лапшу пытаешься впарить? Украина застряла в коммунизме из-за популизма БЮТ в э том плане, и 5 колонны - параши, которая очень не заинтересованна в взрывном економическом росте Украины после открытия этого рынка, который станет новым фундаментом страны.

В континентальном Китае земля не может быть объектом купли-продажи, следовательно, нет рынка собственности на нее, а право собственности может возникнуть как непостоянное, переходное. Однако в качестве объекта рынка (сделки) может выступить право пользования. Поэтому когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей. 25 лет рост 7%.
nik1
 
Повідомлень: 881
З нами з: 17.08.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:04

  locustsucol написав:ruvex
Сколько существует стран на планете, где как в Украине - нет рынка земли, где земля - не товар !? Где нельзя продать землю ?! Две? Три? Ты вот тут серьезно эту лапшу пытаешься впарить? Украина застряла в коммунизме из-за популизма БЮТ в э том плане, и 5 колонны - параши, которая очень не заинтересованна в взрывном економическом росте Украины после открытия этого рынка, который станет новым фундаментом страны.

Вот еще одна страна, которая
застряла в коммунизме из-за популизма БЮТ в этом плане, и 5 колонны - параши, которая очень не заинтересованна в взрывном економическом росте


В 1960 г по основному Закону о землях, на основе соглашения ЕНФ с государством Израиля, было создано государственное Земельное управление, которое стало "единоличным" государственным распорядителем всего земельного фонда страны, который распределен следующим образом 76,5% земли принадлежит государству. 8% -земля, которая находится в частном владении; 2,5%-земля, которая находится во владении мусульманской религиозной общины; 13%-земля, находится во владении Еврейского Национального Фонда. Государственная собственность на землю была определена в двух законах. Закон об управлении развития 1950 г., переведшим в государственную собственность брошенные земли. И Закон 1951 г о государственной собственности на земли, находившиеся ранее в собственности турецких, а затем мандатных властей.

По соглашению ЕНФ и государства в 1960 году был принят Основной закон о землях и образовании Земельного управления, первый же параграф которого года определил, что земли, находящиеся в собственности государства, ЕНФ или каких-либо управлений развития не подлежат продаже или какой либо другой форме перевода собственности.

http://maof.rjews.net/actual/10-2009-07 ... 1281280880
Кто сказал, что евреи умные люди? Они явно глупые, т.к.
очень не заинтересованна в взрывном економическом росте
yanyura
 
Повідомлень: 3416
З нами з: 09.01.09
Подякував: 794 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 14:07

Если бы сейчас была продана вся пахотная земля Украины (её во всех формах собственности на всю Украину около 30 млн га) по смешной цене 2 тыс у.е./га, то выручка от продажи всей пахотной земли Украины составила бы всего 60 млрд у.е., то есть, меньше, чем стоит, например, бренд Google (100 млрд у.е.). За надбання, которое берегли и передали вам сотни поколений на протяжении тысяч лет.

Кстати, РФ за 4 года получает от экспорта вооружений примерно такую же сумму, как стоит весь чернозем Украины (60 млрд у.е.). Цена продаваемых железяк всего за 4 года.

Но нет. Нужно срочно продать. Дяди из МВФ ждут. :wink:
Егор
 
Повідомлень: 213
З нами з: 04.05.17
Подякував: 53 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:32

Re: МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні

  Егор написав:Нужно срочно продать. Дяди из МВФ ждут

Так хто її буде продавати? Алкашня і так все давно продала, а нормальним вигідніше аренда. Продадуть процентів десять-двадцать, кому потрібна велика сума на щось термінове.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5361
З нами з: 01.08.15
Подякував: 711 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 21:05

Да она и сейчас продаеться те паи , что были переданы людям они и так в частной собственности. Тот кто хочет купить землю уже может купить и сейчас. Так чтотне совсем понятно зачем этот закон принимают, а вообде продавать надо . Не думаю что какието корпорации скупят ее и будут всем владеть и нам что то диктовать, в странах же восточной европы не скупили. Просты люди сами должны покупать, продавать, ведь это выгодное дело. Продааать свои паи и переезжать в город, потоиу что в селе сейчас жить бессмысленно, один фермер может обрабатывать 100 гектаров земли для этого целое село не нужно
dima_713
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 07:48

  dima_713 написав: Продааать свои паи и переезжать в город, потоиу что в селе сейчас жить бессмысленно, один фермер может обрабатывать 100 гектаров земли для этого целое село не нужно


А чем им в городе заниматься если заводы стоят?
В обслуживание столько не надо.
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4506
З нами з: 16.08.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бетонні дороги: чи потрібні вони Україні
R2 » Суб 10 бер, 2018 18:11
8 355
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 бер, 2018 07:43
slavek
В Україні важко знайти людину, яка відповідала б вимогам...
R2 » Суб 10 бер, 2018 17:08
3 175
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 бер, 2018 19:04
Kudrjavuy
Зростання безготівкових розрахунків в Україні (інфографіка)
R2 » П'ят 09 бер, 2018 22:48
1 69
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 22:48
chieff
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12612)
11.03.2018 08:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.