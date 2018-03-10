МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні

Додано: Нед 11 бер, 2018 13:02

slavek



Большая часть земельные паев принадлежит либо пенсионерам, либо наследникам умерших крестьян - т. е. преимущественно горожанам (у меня вот 3,25 га по наследству плюс 2 га (в процессе) за участие в АТО). Я точно от этой земли избавляться не собираюсь (ибо очень люблю пассивные доходы в перспективе, а не вкусно покушать сейчас - лично я явно вижу, как останусь без пенсии как таковой). Но очень многим, особенно в свете сотен тысяч покидающих страну на время или навсегда - продать ее требуется.



В вопросе земельных отношений ее купля-продажа - не самый болезненный момент. И сейчас можно ею торговать. Проблема посерьезнее - то, что до сих пор завладеть землей мог даже тот же фермер-арендатор, примеров масса. С этим не делается ничего. И вопрос выморочных участков (которых сотни, наверное, тысяч) в воздухе висит. С этим надо вопрос решать, а то из-за замли скоро (те, у кого ничего, кроме нее, нет) убивать будут