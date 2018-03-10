МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні

землю вывезут, будем по воздуху ходить!!
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 бер, 2018 20:47
землю вывезут, будем по воздуху ходить!!
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 08 бер, 2018 21:23
Искать виновного на протяжении 26 лет самостоятельной государственности стало традицией, по ряду причин - в связи с несостоятельностью управления, не заинтересованностью управленцев в поднятии отдельного взятого социума на данной территории, а также тотального воровства. Что с каждым разом приводит к подобному постоянному беллетристическому писательскому поиску крайнего, коим, как всем знакомая невестка является коммунизм, которого Вы и в глаза то не видели.
Но как бы Вам не хотелось, достаточно вспомнить, что вся инфраструктура стоит еще с тех времен, коими Вы так "насталгируете". Не нужно далеко ходить, вся электроэнергетика, ни на "гривну" не претерпела той необходимой модернизации, которая каждый раз закладывается в наши налоги и тарифы. Но можно и дальше утешать или обманывать "себя" о построении нового фундамента, как фола последней надежды, покрывая реальные факторы импотентности управления.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:51
В континентальном Китае земля не может быть объектом купли-продажи, следовательно, нет рынка собственности на нее, а право собственности может возникнуть как непостоянное, переходное. Однако в качестве объекта рынка (сделки) может выступить право пользования. Поэтому когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей. 25 лет рост 7%.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:04
Вот еще одна страна, которая
Кто сказал, что евреи умные люди? Они явно глупые, т.к.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 14:07
Если бы сейчас была продана вся пахотная земля Украины (её во всех формах собственности на всю Украину около 30 млн га) по смешной цене 2 тыс у.е./га, то выручка от продажи всей пахотной земли Украины составила бы всего 60 млрд у.е., то есть, меньше, чем стоит, например, бренд Google (100 млрд у.е.). За надбання, которое берегли и передали вам сотни поколений на протяжении тысяч лет.
Кстати, РФ за 4 года получает от экспорта вооружений примерно такую же сумму, как стоит весь чернозем Украины (60 млрд у.е.). Цена продаваемых железяк всего за 4 года.
Но нет. Нужно срочно продать. Дяди из МВФ ждут.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:32
Re: МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні
Так хто її буде продавати? Алкашня і так все давно продала, а нормальним вигідніше аренда. Продадуть процентів десять-двадцать, кому потрібна велика сума на щось термінове.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 10 бер, 2018 21:05
Да она и сейчас продаеться те паи , что были переданы людям они и так в частной собственности. Тот кто хочет купить землю уже может купить и сейчас. Так чтотне совсем понятно зачем этот закон принимают, а вообде продавать надо . Не думаю что какието корпорации скупят ее и будут всем владеть и нам что то диктовать, в странах же восточной европы не скупили. Просты люди сами должны покупать, продавать, ведь это выгодное дело. Продааать свои паи и переезжать в город, потоиу что в селе сейчас жить бессмысленно, один фермер может обрабатывать 100 гектаров земли для этого целое село не нужно
Додано: Нед 11 бер, 2018 07:48
А чем им в городе заниматься если заводы стоят?
В обслуживание столько не надо.
back in USSR
Додано: Нед 11 бер, 2018 13:02
slavek
Большая часть земельные паев принадлежит либо пенсионерам, либо наследникам умерших крестьян - т. е. преимущественно горожанам (у меня вот 3,25 га по наследству плюс 2 га (в процессе) за участие в АТО). Я точно от этой земли избавляться не собираюсь (ибо очень люблю пассивные доходы в перспективе, а не вкусно покушать сейчас - лично я явно вижу, как останусь без пенсии как таковой). Но очень многим, особенно в свете сотен тысяч покидающих страну на время или навсегда - продать ее требуется.
В вопросе земельных отношений ее купля-продажа - не самый болезненный момент. И сейчас можно ею торговать. Проблема посерьезнее - то, что до сих пор завладеть землей мог даже тот же фермер-арендатор, примеров масса. С этим не делается ничего. И вопрос выморочных участков (которых сотни, наверное, тысяч) в воздухе висит. С этим надо вопрос решать, а то из-за замли скоро (те, у кого ничего, кроме нее, нет) убивать будут
реклама
|