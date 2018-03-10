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МВФ: настав час відкрити
ринок землі в Україні

МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:10

slavek

Может, в 50 км от Киева и не нужна, а вот в 25 км от Кировограда - 1) родственники со мной не разговаривают - из-за процесса оформления наследства; 2) АТОшников окучивает некая группа людей - мол, напиши на нас доверенность, что разрешаешь нам на тебя оформить (с последующим дарением им же), а АТОшнику в руки - 50к грн. Хм... по такой ценя и я бы не дурак прикупить с десяток гектар, да не продает никто.

Не бывает так чтоб там прям "не надо". Бывает дорого. Бывает неудобно. А было бы "не надо", вопрос бы так широко не обсуждался - от кухни до МВФ
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:05

  max_us_ua написав:slavek

Может, в 50 км от Киева и не нужна, а вот в 25 км от Кировограда - 1) родственники со мной не разговаривают - из-за процесса оформления наследства;


И сколько у вас там стоит сотка?
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slavek
 
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