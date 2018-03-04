|
|
Coca-Cola вперше за 125 років своєї історії випустить...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 бер, 2018 19:02
Пропонуємо до обговорення:
Coca-Cola вперше за 125 років своєї історії випустить алкогольний напій07.03.2018 10:42 Компанія Coca-Cola планує вперше за 125 років свого існування випустити алкогольний напій. Про це пише The Financial Times.
Дивися повний текст Coca-Cola вперше за 125 років своєї історії випустить алкогольний напій
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80641
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама