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Coca-Cola вперше за 125 років
своєї історії випустить...

Coca-Cola вперше за 125 років своєї історії випустить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 19:02

Coca-Cola вперше за 125 років своєї історії випустить...

Пропонуємо до обговорення:
Coca-Cola вперше за 125 років своєї історії випустить алкогольний напій07.03.2018 10:42 Компанія Coca-Cola планує вперше за 125 років свого існування випустити алкогольний напій. Про це пише The Financial Times.

Дивися повний текст Coca-Cola вперше за 125 років своєї історії випустить алкогольний напій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 19:02

Получится Ром-Кола. :)

Пусть вернут старый рецепт, когда в напиток добавляли наркоту. :D
director-com-ua
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