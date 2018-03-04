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Шахраї в РФ кілька років
продавали громадянство...

Шахраї в РФ кілька років продавали громадянство...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 20:46

Шахраї в РФ кілька років продавали громадянство...

Пропонуємо до обговорення:
6 березня в Санкт-Петербурзі (РФ) заарештували чотирьох підозрюваних у шахрайстві.

Дивися повний текст Шахраї в РФ кілька років продавали громадянство вигаданого королівства.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 20:46

Так а в чем мошенничество? Продавали то, чо сами придумали и нарисовали? Ну, нашлись ди.билы, которые это покупали - нема ума, их проблемы. Тогда пусть еще уголовное дело заведут и арестуют и тех, кто участки на Луне продает (на сегодня владельцами инопланетных участков стали почти 4 млн жителей Земли из 180 стран мира https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE ) и именные звезды в небе.
Единственное непонятно, при чем там Беларусь?

Массовый ди.би.лизм косит ряды.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:45

Парадокс! Сувенирные деньги, идентичные настоящим, продавать можно, а сувенирные паспорта несуществующей страны - нет.
warlamp
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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