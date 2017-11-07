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У порту Миколаїв "загубилося" 85 тис. тонн гасу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 бер, 2018 20:59
Пропонуємо до обговорення:
Дисбаланс між обсягом імпорту авіаційного палива до порту Миколаїв і подальшими його відвантаженням з території порту в 2017 році склав 85 тис. тонн, повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.
Дивися повний текст У порту Миколаїв "загубилося" 85 тис. тонн гасу
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Додано: Сер 07 бер, 2018 20:59
Мне че-то вспомнилось, как во время военной службы пришлось помогать родной части списывать примерно также исчезнувшее топливо. Господа из порта, обращайтесь, помогу!
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Додано: Чет 08 бер, 2018 04:21
У порту Миколаїв "загубилося"
Как точно, в украинском языке, одним словом, передается весь смысл
У кого то так точно губа - не дура.
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