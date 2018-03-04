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НБУ не зможе забрати "Буковель" у Коломойського
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 бер, 2018 08:36
Пропонуємо до обговорення:
НБУ програв екс-власникам Приватбанку в суді і не зможе забрати у них курорт "Буковель".
Дивися повний текст НБУ не зможе забрати "Буковель" у Коломойського
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Додано: Чет 08 бер, 2018 08:36
а чьо, нбу апеляцію не подаватиме? псевдоновина від тролів
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noyesnoyes
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