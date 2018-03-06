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Порошенко: ціни на електроенергію
для населення не...

Порошенко: ціни на електроенергію для населення не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 09:12

Порошенко: ціни на електроенергію для населення не...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко вважає, що ціни на електроенергію для населення не повинні бути підвищені.

Дивися повний текст Порошенко: ціни на електроенергію для населення не повинні підвищуватися.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 09:12

Чому ця с...а так дратує? Що б неговорив.
Ikiten
 
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