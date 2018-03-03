RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Оренда житла по-новому: експерти
пояснили, що буде з цінами

Оренда житла по-новому: експерти пояснили, що буде з цінами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 11:05

Оренда житла по-новому: експерти пояснили, що буде з цінами

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на оренду квартир за минулий рік підскочили на 15-20%

Дивися повний текст Оренда житла по-новому: експерти пояснили, що буде з цінами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80646
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 11:05

ну пропишет какой то законопроект что-то. и что с того ? из какой тени ? и сегодня закон обязівает декларировать доход арендодателем и платить налоги - и толку. хочет арендатор платить налоги - они будут добавлены к стоимости аренды - и на этом весь пыл поутихнет. а какие бы ни были законы и договора - ходить потом долго судиться - себе дороже - изначально участиники должны быть адекватными
sbrg2015
Аватар користувача
 
Повідомлень: 294
З нами з: 27.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не... 1 ... 10, 11, 12
R2 » Суб 03 бер, 2018 09:12
116 5678
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 бер, 2018 11:33
budivelnik
Експерти пророкують українцям різкі стрибки курсу долара
R2 » Сер 07 бер, 2018 13:15
2 82
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 22:08
max_us_ua
Експерт спрогнозував, що буде з курсом долара в Україні...
R2 » Сер 07 бер, 2018 14:10
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 14:10
headshaker
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54349)
08.03.2018 11:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.