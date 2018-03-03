Ціни на оренду квартир за минулий рік підскочили на 15-20%
Дивися повний текст Оренда житла по-новому: експерти пояснили, що буде з цінами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 бер, 2018 11:05
Оренда житла по-новому: експерти пояснили, що буде з цінами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оренда житла по-новому: експерти пояснили, що буде з цінами.
Додано: Чет 08 бер, 2018 11:05
ну пропишет какой то законопроект что-то. и что с того ? из какой тени ? и сегодня закон обязівает декларировать доход арендодателем и платить налоги - и толку. хочет арендатор платить налоги - они будут добавлены к стоимости аренды - и на этом весь пыл поутихнет. а какие бы ни были законы и договора - ходить потом долго судиться - себе дороже - изначально участиники должны быть адекватными
реклама
|