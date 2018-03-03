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Оренда житла по-новому: експерти
пояснили, що буде з цінами

Оренда житла по-новому: експерти пояснили, що буде з цінами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:15

Faceless, на 20% упадет доходность. Вполне прилично, чтоб продавать.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:47

Re: Оренда житла по-новому: експерти пояснили, що буде з цін

Что-то я не понял - как они собираются выводить "рынок из тени"?
Статья - вообще набор букв из разных аспектов аренды, не связанных между собой смыслом.
rjkz
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