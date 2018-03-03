Оренда житла по-новому: експерти пояснили, що буде з цінами

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:15
Faceless, на 20% упадет доходность. Вполне прилично, чтоб продавать.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:47
Re: Оренда житла по-новому: експерти пояснили, що буде з цін
Что-то я не понял - как они собираются выводить "рынок из тени"?
Статья - вообще набор букв из разных аспектов аренды, не связанных между собой смыслом.
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