Оренда житла по-новому: експерти пояснили, що буде з цінами

rjkz написав:warlamp написав:Арендодателей жилья надо заинтересовать. Например, чтобы они регистрировались как ФОПы, заединщики по 1 группе, с выплатой ставки: 176+819=995 грн/мес, чтобы при достижении пенсионного возраста имели за это право на социальную пенсию (сейчас она 977грн) или, если ещё где-то работают, на вторую дополнительную пенсию. ЕН и ЕСВ идут полностью в ПФ. Смысл в том, что каждый арендодатель будет содержать одного пенсионера, а когда сам состарится - его будет содержать другой арендодатель. И так до бесконечности.
Не заинтересовали.
1. Это не спасет ПФУ.
2.ПФУ навернется раньше, чем среднее число арендодателей начнет получать выплаты. Это суровая реальность и неизбежность. В свое время уменьшение поступлений в ПФУ от отчислений с ФОТ, вызванное деиндустриализацией 90-х, компенсировали сборами с мобильной связи, продажи валюты, покупки недвиги, авто, драгметаллов и пр. Многое из этого отменили, часть платежей транзитом через ПФУ идет в бюджет (да-да, не надо спорить - это факт), но самое главное - увеличился дисбаланс между бюджетом ПФУ и доходами ввиду сокращения поступлений от ФОТ (сворачивание бизнеса и свал плательщиков из Украины).
3. Один раз засветившись перед фискалами, потом хрен спрыгнешь даже если не будешь сдавать.
4. Гемора с администрированием и общением с фискалами намного больше сейчас, чем призрачная перспектива что-то там получать в призрачном будущем.
1. Ещё как спасёт-пенсионеров вскоре вообще не будет, учитывая, что среди тех немногих счастливчиков, доживших до пенсии, лишь единицы будут иметь необходимых 35 лет страхового стажа;
2. Социальная пенсия даётся при наличии стажа не менее 15 лет;
3,4. Полностью согласен, но могут навесить такие неподъёмные штрафы, что придётся смириться с администрированием и общением.