Після стрімкого подорожчання біткойна у 2017 році в лексикон користувачів Інтернету увійшли нові слова — «криптовалюта» і «блокчейн» (cryptocurrency і blockchain).
Дивися повний текст Блокчейн і криптовалюта внесені в один із найвідоміших словників.
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Додано: Чет 08 бер, 2018 11:27
Блокчейн і криптовалюта внесені в один із найвідоміших...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Блокчейн і криптовалюта внесені в один із найвідоміших словників.
Додано: Чет 08 бер, 2018 11:27
Неудивительно, ведь лингвистам Merriam-Webster платят столько же сколько специалисту по блокчейну в России.
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