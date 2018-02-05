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Блокчейн і криптовалюта внесені
в один із найвідоміших...

Блокчейн і криптовалюта внесені в один із найвідоміших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 11:27

Блокчейн і криптовалюта внесені в один із найвідоміших...

Пропонуємо до обговорення:
Після стрімкого подорожчання біткойна у 2017 році в лексикон користувачів Інтернету увійшли нові слова — «криптовалюта» і «блокчейн» (cryptocurrency і blockchain).

Дивися повний текст Блокчейн і криптовалюта внесені в один із найвідоміших словників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 11:27

Неудивительно, ведь лингвистам Merriam-Webster платят столько же сколько специалисту по блокчейну в России.
hodkonem36
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