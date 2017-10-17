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У Гонконзі запропонували
будувати житло у водопровідних...

У Гонконзі запропонували будувати житло у водопровідних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 11:28

У Гонконзі запропонували будувати житло у водопровідних...

Пропонуємо до обговорення:
Несподіваний варіант мікробудинку був представлений компанією James Law Cybertecture.

Дивися повний текст У Гонконзі запропонували будувати житло у водопровідних трубах (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 11:28

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