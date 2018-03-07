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Онлайн-калькулятор порахує
українцям можливу економію на...

Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 12:12

Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на...

Пропонуємо до обговорення:
Починати потрібно з розуміння, скільки споживається і витрачається на енергію.

Дивися повний текст Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на електроенергії.
R2
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А газовый счётчик в комплекте(тот, что на картинке)?
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Хорошая попытка, ДТЭК.
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 13:12

Re: Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на

Соц. норму уже уменьшили до 100 на квартиры.
И будут на сторону продавать энергию еще дешевле, чем продают своим гражданам. Вы экономьте, мы еще цену поднимем, даже калькулятор дадим, как бонус.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 13:26

Опять развод под видом заботы: пытаются продать плохие лампочки (без импульсного блока питания)по стоимости нормальных.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 18:26

  ruvex написав:Соц. норму уже уменьшили до 100 на квартиры.
И будут на сторону продавать энергию еще дешевле, чем продают своим гражданам. Вы экономьте, мы еще цену поднимем, даже калькулятор дадим, как бонус.

Да, морда рыжая, как с гидрантом стали компаньонами, сначала отменили скидки 40% для жителей села и пользователей электроплит, затем снизили нормы с 250 квт до 100, потом подняли тарифы в 6 раз. Шоколад. Факт.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 18:28

Опять начал рыжий рассказывать о прелестях двузонных счетчиков (кстати, подозреваю, что не за его счет) - жди в ближайшем будущем нового подорожания электроэнергии.
EKO
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