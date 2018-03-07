Починати потрібно з розуміння, скільки споживається і витрачається на енергію.
Дивися повний текст Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на електроенергії.
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Додано: Чет 08 бер, 2018 12:12
Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на електроенергії.
Додано: Чет 08 бер, 2018 13:12
Re: Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на
Соц. норму уже уменьшили до 100 на квартиры.
И будут на сторону продавать энергию еще дешевле, чем продают своим гражданам. Вы экономьте, мы еще цену поднимем, даже калькулятор дадим, как бонус.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 08 бер, 2018 13:26
Опять развод под видом заботы: пытаются продать плохие лампочки (без импульсного блока питания)по стоимости нормальных.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Чет 08 бер, 2018 18:26
Да, морда рыжая, как с гидрантом стали компаньонами, сначала отменили скидки 40% для жителей села и пользователей электроплит, затем снизили нормы с 250 квт до 100, потом подняли тарифы в 6 раз. Шоколад. Факт.
Додано: Чет 08 бер, 2018 18:28
Опять начал рыжий рассказывать о прелестях двузонных счетчиков (кстати, подозреваю, что не за его счет) - жди в ближайшем будущем нового подорожания электроэнергии.
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