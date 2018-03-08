Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на...

Додано: Чет 08 бер, 2018 20:52

antikkristall Я специально указал, что у меня нет бойлеров и других электронагревательных приборов (при их наличии сразу становится понятно, что двух-зонный будет выгоден). У меня частный дом, все освещение (включая и уличное дежурное) - 12 вольт отдельной проводкой на светодиодах (привез из-за границы, а не наши с космическими ценами). За прошлый год среднемесячное потребление 270кВтЧ/мес. Куда мне лишние траты на переделку счетчика? Днем я и моя семья дома (как другие люди на день на работу не уезжаю). В моих условиях двухзоналка - выкинутые деньги.

Востаннє редагувалось -rx- в Чет 08 бер, 2018 22:21, всього редагувалось 1 раз.

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