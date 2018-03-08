а как их проверить?
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Додано: Чет 08 бер, 2018 20:12
Re: Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на
Додано: Чет 08 бер, 2018 20:19
Re: Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на
Якщо зразу стояв такий лічильник, то звідки така цифра з економією?
Переробити на двухзонний в сільській місцевості понад 10 кгрн., при витратах близько 200 грн./міс із звичайним. Тому "відбити" на даний момент нереально, хоча, якщо тарифи далі підростуть, то варто щось міняти.
Додано: Чет 08 бер, 2018 20:52
antikkristall Я специально указал, что у меня нет бойлеров и других электронагревательных приборов (при их наличии сразу становится понятно, что двух-зонный будет выгоден). У меня частный дом, все освещение (включая и уличное дежурное) - 12 вольт отдельной проводкой на светодиодах (привез из-за границы, а не наши с космическими ценами). За прошлый год среднемесячное потребление 270кВтЧ/мес. Куда мне лишние траты на переделку счетчика? Днем я и моя семья дома (как другие люди на день на работу не уезжаю). В моих условиях двухзоналка - выкинутые деньги.
Востаннє редагувалось -rx- в Чет 08 бер, 2018 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: Чет 08 бер, 2018 21:43
Re: Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на
Додано: Чет 08 бер, 2018 22:01
Я считаю что экономия на электричестве это полный бред. Живем один раз, зачем ограничивать удовольствия? Зло только реклама по телевизору.
Без набора “Розумний WATT”
За месяц:100.08 грн
Че??? :lol:
200-250 гривен. Никудышный счетчик.
пфф, не правильно глянула... ну так теперь 75 грн. Что за фигня???? :shock:
Додано: Чет 08 бер, 2018 23:41
Re: Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на
Я от одного не понимаю, а як так на счет экономики? Во всем мире кроме диктаторских стран, больше покупаешь тебе на гурт и снижка идет..а тут все наоборот, как при совке норма, какие то социалки.. так мы що до талонов скоро дойдем? От 100кВт сделайте 1,7 гр а потом еще 100 уже по 1,5 грн а потом по 1 грн например..
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