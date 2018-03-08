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Онлайн-калькулятор порахує
українцям можливу економію на...

Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 20:12

Re: Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на

  antikkristall написав:Лампочки реально
а как их проверить?
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 20:19

Re: Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на

  antikkristall написав:а счетчик двухзонный таки экономит ...в итоге набегает скидка от 150 до 200 грн.в месяц. Правда, у нас новый дом и все квартиры были такими счетчиками оборудованы изначально.


Якщо зразу стояв такий лічильник, то звідки така цифра з економією?
Переробити на двухзонний в сільській місцевості понад 10 кгрн., при витратах близько 200 грн./міс із звичайним. Тому "відбити" на даний момент нереально, хоча, якщо тарифи далі підростуть, то варто щось міняти.
Vip
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 20:52

antikkristall Я специально указал, что у меня нет бойлеров и других электронагревательных приборов (при их наличии сразу становится понятно, что двух-зонный будет выгоден). У меня частный дом, все освещение (включая и уличное дежурное) - 12 вольт отдельной проводкой на светодиодах (привез из-за границы, а не наши с космическими ценами). За прошлый год среднемесячное потребление 270кВтЧ/мес. Куда мне лишние траты на переделку счетчика? Днем я и моя семья дома (как другие люди на день на работу не уезжаю). В моих условиях двухзоналка - выкинутые деньги.
Востаннє редагувалось -rx- в Чет 08 бер, 2018 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 21:43

Re: Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на

  antikkristall написав:в итоге набегает скидка от 150 до 200 грн.в месяц
Что бы иметь такую скиду нужно только ночью больше 200 кВт в месяц палить. Грубо говоря нужно 1 кВт/час без перерыва каждую ночь по 8 часов.
Себе счетчик поставил. Мне двухзонный счетчик обошелся около 2тыс грн.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 22:01

Я считаю что экономия на электричестве это полный бред. Живем один раз, зачем ограничивать удовольствия? Зло только реклама по телевизору.

Без набора “Розумний WATT”
За месяц:100.08 грн

Че??? :lol:
200-250 гривен. Никудышный счетчик.

пфф, не правильно глянула... ну так теперь 75 грн. Что за фигня???? :shock:
Juna
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 23:41

Re: Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на

Я от одного не понимаю, а як так на счет экономики? Во всем мире кроме диктаторских стран, больше покупаешь тебе на гурт и снижка идет..а тут все наоборот, как при совке норма, какие то социалки.. так мы що до талонов скоро дойдем? От 100кВт сделайте 1,7 гр а потом еще 100 уже по 1,5 грн а потом по 1 грн например..
Джон
 
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