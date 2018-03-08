1089 х 0.84 грн. = 914,76 грн.
Все затраты на установку двухзонного счетчика - 1395 грн., т.е уже окупилось 65,5% затрат.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:27
1089 квт/ч потребление эл/эн в ночное время с 20.11.2017 г., притом, что стиралку ночью не включаем. Основные затраты - электроотопление каминами и панелями (центрального отопления нет с 1996 г.).
1089 х 0.84 грн. = 914,76 грн.
Все затраты на установку двухзонного счетчика - 1395 грн., т.е уже окупилось 65,5% затрат.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 15:18
Re: Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на
Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:00
artkoz З реального життя - від людей які це зробили. Як правило при переробці міняють ТУ в сторону збільшення від стандартних 3 квт/год, а кожен квт обходився у 3000 грн. в нашому та і не тільки обленерго.
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