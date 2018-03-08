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Онлайн-калькулятор порахує
українцям можливу економію на...

Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:27

1089 квт/ч потребление эл/эн в ночное время с 20.11.2017 г., притом, что стиралку ночью не включаем. Основные затраты - электроотопление каминами и панелями (центрального отопления нет с 1996 г.).

1089 х 0.84 грн. = 914,76 грн.

Все затраты на установку двухзонного счетчика - 1395 грн., т.е уже окупилось 65,5% затрат.
Зображення
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 15:18

Re: Онлайн-калькулятор порахує українцям можливу економію на

  Vip написав:Переробити на двухзонний в сільській місцевості понад 10 кгрн., при витратах близько 200 грн./міс із звичайним. Тому "відбити" на даний момент нереально, хоча, якщо тарифи далі підростуть, то варто щось міняти.


откуда взяли такую безумную цифру? (про стоимость переделки)
artkoz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:00

artkoz З реального життя - від людей які це зробили. Як правило при переробці міняють ТУ в сторону збільшення від стандартних 3 квт/год, а кожен квт обходився у 3000 грн. в нашому та і не тільки обленерго.
Читайте http://ecotown.com.ua/news/Koly-vyhidno ... oenerhiyi/
Vip
 
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