Трудова міграція з України продовжить зростати ще 2-3 роки, але почне знижуватися в середньостроковій перспективі.
Дивися повний текст Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБУ.
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Додано: Чет 08 бер, 2018 14:11
Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБУ
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Дивися повний текст Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБУ.
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