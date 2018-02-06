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Еміграція з України посилиться
в найближчі 2-3 роки - НБУ

Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 14:11

Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Трудова міграція з України продовжить зростати ще 2-3 роки, але почне знижуватися в середньостроковій перспективі.

Дивися повний текст Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 21:59

Если учесть что через 2-3 года не будет бездарных реХформаторов как впрочем и большей части трудоспособного населения.. то да конечно уменьшиться..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:54

Re: Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБ

Что это такое?
Госчиновник не прочитал методичку минстеця?
А как-же "ПЕРЕМОГАМЫЗДОБУЛЫ"?
Выборы-ж на носу!
Это прям какая-то ЗРАДА на наивысшем уровне!
Куда только СБУ смотрит?....Ну или форумные троли на крайний случай.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 01:11

Это он перед поляками разоткровенничался. Им не впаришь лапшу, которую украинскому электорату щедро развешивают.
phantom_systems
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