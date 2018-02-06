Трудова міграція з України продовжить зростати ще 2-3 роки, але почне знижуватися в середньостроковій перспективі.
Дивися повний текст Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБУ.
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Додано: Чет 08 бер, 2018 14:11
Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБУ.
Додано: Чет 08 бер, 2018 21:59
Если учесть что через 2-3 года не будет бездарных реХформаторов как впрочем и большей части трудоспособного населения.. то да конечно уменьшиться..
Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:54
Re: Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБ
Что это такое?
Госчиновник не прочитал методичку минстеця?
А как-же "ПЕРЕМОГАМЫЗДОБУЛЫ"?
Выборы-ж на носу!
Это прям какая-то ЗРАДА на наивысшем уровне!
Куда только СБУ смотрит?....Ну или форумные троли на крайний случай.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 01:11
Это он перед поляками разоткровенничался. Им не впаришь лапшу, которую украинскому электорату щедро развешивают.
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