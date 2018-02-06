Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБУ

Дивно, але чомусь в усіх "нормальних" країнах навпаки.
Інфляція - 2%
Ставка - біля нуля.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 15:37
Дивно, але чомусь в усіх "нормальних" країнах навпаки.
Інфляція - 2%
Ставка - біля нуля.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:58
Re: Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБ
программисты не особо уезжают, им и тут неплохо. а вот насчет роста кол-ва пенсионеров таки да, не исключено что еще будут подправлять повышением пенсионного возраста.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:20
ага, волевым решением и росчерком пера НБУ понизил курс бакса :). А что ж такой фокус-покус у НБУ не получался раньше?
Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:43
Re: Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБ
я из тех, кто купил по 27 и немало. но я не переживаю. в худшем случае я потеряю 5-10%, но другим станет жить лучше. в худшем эти иди@ты вполне могут выбрать юлю, которая напечатает денег для всех (чтобы никто не ушел обиженным), после чего курс взвинтится до 50 и более, ее избиратели будут интенсивнее всех сосать лапу а я буду в шоколаде. так зачем мне тратить время и агитировать за пороха (бесплатно причем)?
надоело лечить инфантильных. засим чао. (но все-таки призываю вдуматься и не отбирать будущее у своих внуков).
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