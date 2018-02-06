RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Еміграція з України посилиться
в найближчі 2-3 роки - НБУ

Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 15:37

  alexxxandrnick написав:Деньги. Не запрягайте телегу впереди лошади.Доллар упал,потому что Нацбанк увеличил учетную ставку до небес и,может быть,инфляция снизится благодаря этому.Когда у вас инфляция будет три процета годовых,тогда и учетную ставку понизят до 5 процентов

Дивно, але чомусь в усіх "нормальних" країнах навпаки.
Інфляція - 2%
Ставка - біля нуля.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 999
З нами з: 11.11.14
Подякував: 102 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:58

Re: Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБ

  repulse1815 написав:Пенсионеров все больше , а работаю8их все меньше. Уезжают специалисты - инженеры , врачи , программисты, строители..


программисты не особо уезжают, им и тут неплохо. а вот насчет роста кол-ва пенсионеров таки да, не исключено что еще будут подправлять повышением пенсионного возраста.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1948
З нами з: 20.04.16
Подякував: 86 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:20

  alexxxandrnick написав:Деньги. Не запрягайте телегу впереди лошади.Доллар упал,потому что Нацбанк увеличил учетную ставку до небес и,может быть,инфляция снизится благодаря этому.Когда у вас инфляция будет три процета годовых,тогда и учетную ставку понизят до 5 процентов

ага, волевым решением и росчерком пера НБУ понизил курс бакса :). А что ж такой фокус-покус у НБУ не получался раньше?
Деньги
 
Повідомлень: 463
З нами з: 13.06.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:43

Re: Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБ

я из тех, кто купил по 27 и немало. но я не переживаю. в худшем случае я потеряю 5-10%, но другим станет жить лучше. в худшем эти иди@ты вполне могут выбрать юлю, которая напечатает денег для всех (чтобы никто не ушел обиженным), после чего курс взвинтится до 50 и более, ее избиратели будут интенсивнее всех сосать лапу а я буду в шоколаде. так зачем мне тратить время и агитировать за пороха (бесплатно причем)?
надоело лечить инфантильных. засим чао. (но все-таки призываю вдуматься и не отбирать будущее у своих внуков).
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1948
З нами з: 20.04.16
Подякував: 86 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кузя і 30 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Економіка України повинна зростати темпами 4-6% на рік,...
R2 » Чет 08 бер, 2018 20:28
1 111
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 бер, 2018 22:31
Criticus
"Богдан" за два роки отримав 26 мільйонів на тендерах...
R2 » Сер 07 бер, 2018 17:24
2 83
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 21:05
max_us_ua
Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 06 лют, 2018 09:28
47 3025
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 05:06
galex
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54376)
09.03.2018 20:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.