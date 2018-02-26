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Голова JPMorgan: збори акціонерів
- марне витрачання часу

Голова JPMorgan: збори акціонерів - марне витрачання часу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 14:17

Голова JPMorgan: збори акціонерів - марне витрачання часу

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор і голова ради директорів JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон назвав річні збори акціонерів "абсолютно безглуздою втратою часу".

Дивися повний текст Голова JPMorgan: збори акціонерів - марне витрачання часу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 14:17

Новость однозначно свидетельствует о том, что собираются прессовать миноритариев в Украине. Смотрим недавно измененное законодательство, регулирующее взаимоотношения мажоритарщиков и миноритариев, и убеждаемся, что мажоритарии получили право исключить миноритариев из списка акционеров путем принудительного!!!!!!! выкупа у них акций без их согласия. Т.е. еще вчера у вас были акции, а сегодня вместо них лежит на депоненте символическая сумма, за которую мажоритарии типа выкупили их у вас. :) Бизнес по украински.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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