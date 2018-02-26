Генеральний директор і голова ради директорів JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон назвав річні збори акціонерів "абсолютно безглуздою втратою часу".
Дивися повний текст Голова JPMorgan: збори акціонерів - марне витрачання часу.
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Додано: Чет 08 бер, 2018 14:17
Голова JPMorgan: збори акціонерів - марне витрачання часу
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Дивися повний текст Голова JPMorgan: збори акціонерів - марне витрачання часу.
Додано: Чет 08 бер, 2018 14:17
Новость однозначно свидетельствует о том, что собираются прессовать миноритариев в Украине. Смотрим недавно измененное законодательство, регулирующее взаимоотношения мажоритарщиков и миноритариев, и убеждаемся, что мажоритарии получили право исключить миноритариев из списка акционеров путем принудительного!!!!!!! выкупа у них акций без их согласия. Т.е. еще вчера у вас были акции, а сегодня вместо них лежит на депоненте символическая сумма, за которую мажоритарии типа выкупили их у вас. :) Бизнес по украински.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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