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Білл Гейтс покинув перший рядок
рейтингу мільярдерів Forbes

Білл Гейтс покинув перший рядок рейтингу мільярдерів Forbes
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 14:29

Білл Гейтс покинув перший рядок рейтингу мільярдерів Forbes

Пропонуємо до обговорення:
Творець Amazon Джефф Безос витіснив з першого рядка рейтингу співзасновника Microsoft Білла Гейтса.

Дивися повний текст Білл Гейтс покинув перший рядок рейтингу мільярдерів Forbes.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 14:29

Не первый раз Билл Гейтс покидал первую строчку но всегда возвращается
vovchuki
 
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