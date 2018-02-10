Творець Amazon Джефф Безос витіснив з першого рядка рейтингу співзасновника Microsoft Білла Гейтса.
Дивися повний текст Білл Гейтс покинув перший рядок рейтингу мільярдерів Forbes.
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Додано: Чет 08 бер, 2018 14:29
Білл Гейтс покинув перший рядок рейтингу мільярдерів Forbes
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Білл Гейтс покинув перший рядок рейтингу мільярдерів Forbes.
Додано: Чет 08 бер, 2018 14:29
Не первый раз Билл Гейтс покидал первую строчку но всегда возвращается
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