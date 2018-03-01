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Школи мають приймати в перший клас дітей, які живуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 бер, 2018 14:51
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство освіти і науки України ініціює зарахування дітей до початкової школи на принципах її територіальної доступності. Про це йдеться в проекті порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти.
Дивися повний текст Школи мають приймати в перший клас дітей, які живуть поруч - Міносвіти
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Додано: Чет 08 бер, 2018 14:51
Школы должны но не всегда принимают детей которые живут возле школы
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