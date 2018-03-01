RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Школи мають приймати в перший
клас дітей, які живуть...

Школи мають приймати в перший клас дітей, які живуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 14:51

Школи мають приймати в перший клас дітей, які живуть...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство освіти і науки України ініціює зарахування дітей до початкової школи на принципах її територіальної доступності. Про це йдеться в проекті порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти.

Дивися повний текст Школи мають приймати в перший клас дітей, які живуть поруч - Міносвіти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80653
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 14:51

Школы должны но не всегда принимают детей которые живут возле школы
vovchuki
 
Повідомлень: 7
З нами з: 16.06.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: locustsucol і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Білл Гейтс покинув перший рядок рейтингу мільярдерів Forbes
R2 » Чет 08 бер, 2018 14:29
1 45
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 бер, 2018 14:29
vovchuki
Порошенко розповів, скільки мають намір інвестувати в...
R2 » Вів 06 бер, 2018 19:10
1 99
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 15:09
anton_gms
У Норвегії мають намір заборонити напівавтоматичну зброю
R2 » Чет 01 бер, 2018 07:38
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 бер, 2018 07:38
max_us_ua
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54354)
08.03.2018 18:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.