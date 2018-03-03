Левова частка іноземних грошей потрапила у фінансовий сектор.
Дивися повний текст Названо ключових інвесторів в українську економіку у 2017 році.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 бер, 2018 15:13
Названо ключових інвесторів в українську економіку у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо ключових інвесторів в українську економіку у 2017 році.
Додано: Чет 08 бер, 2018 15:13
Абсолютный минимум за последние 8 лет! Всё украдено до нас?
Думаю украденное в Украине отмылось и вернулось. Большинство - через Кипр и Россию(???)...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Зараз переглядають цей форум: locustsucol і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|