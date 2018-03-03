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Названо ключових інвесторів
в українську економіку у...

Названо ключових інвесторів в українську економіку у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:13

Названо ключових інвесторів в українську економіку у...

Пропонуємо до обговорення:
Левова частка іноземних грошей потрапила у фінансовий сектор.

Дивися повний текст Названо ключових інвесторів в українську економіку у 2017 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:13

Абсолютный минимум за последние 8 лет! Всё украдено до нас?

Думаю украденное в Украине отмылось и вернулось. Большинство - через Кипр и Россию(???)...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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