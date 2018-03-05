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США обженуть Росію з видобутку
нафти: експерти назвали...

США обженуть Росію з видобутку нафти: експерти назвали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 18:04

США обженуть Росію з видобутку нафти: експерти назвали...

Пропонуємо до обговорення:
За прогнозами МЕА, США обійдуть Росію з видобутку "чорного золота" не пізніше 2019 року.

Дивися повний текст США обженуть Росію з видобутку нафти: експерти назвали терміни.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 18:04

Все сланценосные земли станут непригоднымии для жизни за 5-10 лет добычи вследствии безвозвратного загрязнения грунтовых вод и затем рек. Впрочем не будем им мешать. Это КОНЕЦ империи.
Ukrnalogi
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 18:30

США бензоколонка :mrgreen:
имхо
cccp30000
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