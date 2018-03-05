За прогнозами МЕА, США обійдуть Росію з видобутку "чорного золота" не пізніше 2019 року.
Дивися повний текст США обженуть Росію з видобутку нафти: експерти назвали терміни.
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Додано: Чет 08 бер, 2018 18:04
США обженуть Росію з видобутку нафти: експерти назвали...
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Дивися повний текст США обженуть Росію з видобутку нафти: експерти назвали терміни.
Додано: Чет 08 бер, 2018 18:04
Все сланценосные земли станут непригоднымии для жизни за 5-10 лет добычи вследствии безвозвратного загрязнения грунтовых вод и затем рек. Впрочем не будем им мешать. Это КОНЕЦ империи.
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