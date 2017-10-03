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Курченка судитимуть заочно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 бер, 2018 19:04
Пропонуємо до обговорення:
Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України і надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно бізнесмена Сергія Курченка, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
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Додано: Чет 08 бер, 2018 19:04
А толку з такого суду? Це як в анекдоті:
- Мойша, когда тебя нету дома, соседи про тебя такое говорят!
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