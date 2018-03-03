Експерти найбільшого банку світу Morgan Stanley назвали ринки, які стануть основним драйвером зростання для світової економіки.
Дивися повний текст Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати в 2018 році.
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Додано: Чет 08 бер, 2018 19:37
Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати...
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Дивися повний текст Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати в 2018 році.
Додано: Чет 08 бер, 2018 19:37
а гривна где?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 08 бер, 2018 19:39
Как же так. А санкции, а прогнозы до развала России?
back in USSR
Додано: Чет 08 бер, 2018 21:56
Re: Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати.
Додано: Чет 08 бер, 2018 23:03
Re: Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати.
У Раші і рівняйте, аналітеги.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 08 бер, 2018 23:31
Re: Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати.
Додано: Чет 08 бер, 2018 23:31
Санкции для лохов из ЕС, а нормальные пацаны из-за океана на любом кипише бабки делали, делают и всегда делать будут
Востаннє редагувалось antikkristall в Чет 08 бер, 2018 23:33, всього редагувалось 3 разів.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 08 бер, 2018 23:32
Re: Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:06
Re: Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати.
Этот банк агент кремля. Это известно уже давным давно.
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