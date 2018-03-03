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Morgan Stanley назвав валюти,
у які вигідно інвестувати...

Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 19:37

Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти найбільшого банку світу Morgan Stanley назвали ринки, які стануть основним драйвером зростання для світової економіки.

Дивися повний текст Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати в 2018 році.
R2
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а гривна где?
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antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 19:39

  R2 написав:Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати в 2018 році


Как же так. А санкции, а прогнозы до развала России?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 21:56

Re: Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати.

  antikkristall написав:а гривна где?

А мы что страна которая развивается? Сравните тогда в уе 2013 год и год 2018 после "успешных" реХворм..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 23:03

Re: Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати.

  Джон написав:А мы что страна которая развивается? Сравните тогда в уе 2013 год и год 2018 после "успешных" реХворм..

У Раші і рівняйте, аналітеги. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 23:18

Российский рубль? А как же санкции?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 23:31

Re: Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати.

  lapay написав:У Раші і рівняйте, аналітеги

Сам в своей рашке меряй я не ее гражданин..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 23:31

  hxbbgaf написав:Российский рубль? А как же санкции?


Санкции для лохов из ЕС, а нормальные пацаны из-за океана на любом кипише бабки делали, делают и всегда делать будут :)
Востаннє редагувалось antikkristall в Чет 08 бер, 2018 23:33, всього редагувалось 3 разів.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 23:32

Re: Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати.

  hxbbgaf написав:Российский рубль? А как же санкции?

Сдается мне мил человек это чисто разводняк от Morgan Stanley..)))
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:06

Re: Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати.

Этот банк агент кремля. Это известно уже давным давно.
Золотой батон
 
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