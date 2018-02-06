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Економіка України повинна
зростати темпами 4-6% на рік,...

Економіка України повинна зростати темпами 4-6% на рік,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 20:28

Економіка України повинна зростати темпами 4-6% на рік,...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень монетизації економіки України станом на кінець 2017 року склав 40%.

Дивися повний текст Економіка України повинна зростати темпами 4-6% на рік, - голова ради НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 22:31

Пусть "академик" не переживает по поводу жесткой монетарной политики - в этом году Правительству необходимо занять порядка 200 млрд грн.

Программа с МВФ заморожена - рекомендация об антикоррупционном суде не будет выполнена властью, потому что воровать безнаказанно хочется продолжать и дальше, а рекомендации по рынку земли и пенсионного возраста не будут выполнены - потому что на дворе предвыборный год.

На внутреннем рынке совокупно банковский, корпоративный и частный сектор не купит долгов и на половину этой суммы - 100 млрд в виде ОВГЗ. Такой ликвидности просто нет.

Соответственно, недостаток "допечатает" НБУ. Вот уж где монетарную политику придется ослабить, причем самым конкретным образом.

Правда, к росту экономики это все равно не приведет, с учетом того, что Правительству эти деньги нужны не для капитального строительства и других инвестиционных направлений, а... чтобы погашать проценты перед МВФ и другими кредиторами.

Ну а если говорить о среднесрочной перспективе и гипотетическом потенциале роста ВВП 4%-6%, то Данилишин совсем забыл о чудных условиях реструктуризации внешнего долга от августа 2015, именуемых Value Recovery Instrument.

Это такой чудный договор за подписью иностранной гражданки Яресько, по которому с 2020-2021 года (по достижению валютным ВВП отметки 125 млрд долларов), Украина начинает рассчитываться с кредиторами приростом своего ВВП (!).

Так вот, если гипотетически предположить, что ВВП увеличится на 6% за год, то отдать придется 40% от прироста между 4% и 6%, плюс 15% от прироста между 3% и 4%.

На сумме 125 млрд долларов, с которой Украина будет "начинать" - это 40% с 2,35 млрд долларов и 15% с 1,17 млрд долларов.
Итого 0,94 млрд + 0,18 млрд = 1,12 млрд долларов (а условия этого VRI так, к слову, будут действовать 20 лет за списание несчастных 2 млрд долларов - такая вот "реструктуризация").

1,12 млрд долларов - это 0,9% того гипотетического ВВП, с которого эти деньги придется списать.

Итого, получается, что чем выше ВВП будет прирастать, тем бОльшие выплаты будут ложится на Украину, что в свою очередь будет тормозить дальнейшую экономическую динамику.

Это круговая порука, удавка на шее. Без пересмотра этого договора вплоть до 2040 года украинский ВВП будет ограничен максимальной динамикой 4-5%. Никакие ни 6%, ни тем более выше, недостижимы буквально математически
Criticus
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