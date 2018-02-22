Мережеві джерела виявили патентну документацію Meizu на новий дизайн смартфона з прихованими датчиками і камерою у фронтальній частині
Дивися повний текст Meizu хоче заховати камеру в смартфонах за дисплей.
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Додано: Чет 08 бер, 2018 21:42
Meizu хоче заховати камеру в смартфонах за дисплей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Meizu хоче заховати камеру в смартфонах за дисплей.
Додано: Чет 08 бер, 2018 21:42
а если дисплей будет замацан пальцами, тогда качество фоток будет не ахти. А дисплей в процессе пользования всегда замацан ))
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