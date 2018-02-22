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Meizu хоче заховати камеру
в смартфонах за дисплей

Meizu хоче заховати камеру в смартфонах за дисплей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 21:42

Meizu хоче заховати камеру в смартфонах за дисплей

Пропонуємо до обговорення:
Мережеві джерела виявили патентну документацію Meizu на новий дизайн смартфона з прихованими датчиками і камерою у фронтальній частині

Дивися повний текст Meizu хоче заховати камеру в смартфонах за дисплей.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 21:42

а если дисплей будет замацан пальцами, тогда качество фоток будет не ахти. А дисплей в процессе пользования всегда замацан ))
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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