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МВФ: ціни на газ -
головний пріоритет

МВФ: ціни на газ - головний пріоритет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 08:13

МВФ: ціни на газ - головний пріоритет

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на газ для домогосподарств повинна бути такою ж, яку платять імпортери, кажуть в МВФ

Дивися повний текст МВФ: ціни на газ - головний пріоритет.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 08:13

Памятай, чузимец, тут хозяин - украинцец. Или как нерабам рассказывают, сколько должен стоить газ их собственной добычи.
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:26

Щось про пріоритет цей пан аж ніяк не промовився.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:39

землю уже передумали продавать за бесценок?
Lion+
 
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