Ціна на газ для домогосподарств повинна бути такою ж, яку платять імпортери, кажуть в МВФ
Дивися повний текст МВФ: ціни на газ - головний пріоритет.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 08:13
МВФ: ціни на газ - головний пріоритет
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Дивися повний текст МВФ: ціни на газ - головний пріоритет.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 08:13
Памятай, чузимец, тут хозяин - украинцец. Или как нерабам рассказывают, сколько должен стоить газ их собственной добычи.
В Европу через жony!
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